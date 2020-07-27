مصرع 5 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في باكستان

لقي 5 أشخاص مصرعهم في باكستان جراء هطول الأمطار الغزيرة بمدينة "كراتشي" عاصمة إقليم "السند" جنوب البلاد.

وذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية، اليوم، أن الضحايا لقوا مصرعهم جراء الصعق بالكهرباء أو الغرق بالمصارف، مشيرة إلى وقوع فيضانات وانقطاع الكهرباء بعدد من المناطق جراء الأمطار الغزيرة.

كما أعلنت السلطات حالة الطوارئ بالمستشفيات بأنحاء المدينة ونصحت السكان بالابتعاد عن الأسلاك الكهربائية، فيما من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة.