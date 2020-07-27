مرشحو القاهرة يستعدون لـ"الشيوخ" بجولات ميدانية ولقاء كبار العائلات

بدأ المرشحون لانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة القاهرة المخصص لها 10 مقاعد، عقد جولات ميدانية للتواصل مع أهالي الدائرة وعقد لقاءات تعريفية بالناخبين في الشوارع العامة وزيارات للمنازل والمحلات التجارية والصيدليات.

وفرضت السوشيال ميديا نفسها في اليوم الثاني للدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ على حملات مرشحي محافظة القاهرة، الذين بدأوا عرض برامجهم الانتخابية وبث فيديوها تعريفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت حلقة الوصل بينهم وبين الناخب.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي ولحماية المواطنين من التعرّض للإصابة بفيروس كورونا، وسمحت بالدعاية أون لاين والاعتماد على مكبرات الصوت، وتعليق اللافتات التي تسمح بها المحليات.

ويبدأ الصمت الانتخابي يوم 8 أغسطس المقبل، على أن تُجرى الانتخابات للمصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس، وللمصريين في الداخل يومي 11 و12 من الشهر ذاته.

وأكد خالد مصطفى عبدالوهاب، مرشح حزب مستقبل وطن عن محافظة القاهرة، أنّ حملته الانتخابية تعتمد بشكل أساسي على السوشيال ميديا في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عبدالوهاب، لـ"الوطن"، أنّ الجولات الميدانية ستكون محدودة في هذه الانتخابات وملتزمون بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بفترة الدعاية، وهناك تواصل مستمر مع غرفة العمليات المركزية للحزب للتنسيق في التحركات الدعائية.

وفي ذات السياق، قال شريف حمودة مرشح حزب الجيل عن محافظة القاهرة، إنّ خطته الدعائية في انتخابات مجلس الشيوخ تضمن التواصل مع كبار العائلات بالمحافظة لعرض برنامجه الانتخابي عليهم.

وتابع حمودة، لـ"الوطن"، أنّه سيكثف خلال الفترة المقبلة من طباعة اللافتات الدعائية والملصقات في محاولة للوصول لأكبر عدد من الناخبين خاصة الذين لا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي.