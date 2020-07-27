لجان متخصصة لوضع المحتوى العلمي واللوائح الدراسية للجامعة العمالية

شهدت الجامعة العمالية نشاطاً مكثفا اليوم، حيث استقلبت لجنتي التطوير وإعادة الهيكلة لشعبتين من شعب الجامعة العمالية الثلاث، أحدهما اللجنة الفرعية المتخصصة المشكلة بواسطة قطاع التعليم التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، ومنوط بها وضع اللوائح الدراسية والبرامج التعليمية اللازمة لتحويل شعبة التنمية التكنولوجية لكلية تكنولوجية تمنح درجة البكالوريوس بنظام (2 +2)، ويترأسها الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التعليم الفني سابقا، والمنسق العام للجنة الدكتور عبدالله جلال، عميد كلية التعليم الصناعي بجامعة حلوان سابقا.

وقدمت اللجنة شرحا تفصيليا للمحتوى العلمي للمقررات الدراسية، إضافة للتعريف بمحددات تقييم الطلاب وربطها بشكل جذري بالتدريب العملي، وإكساب الطلاب المهارات الأساسية بشكل احترافي، مع التركيز على تكنولوجيا الإنتاج وضبط الجودة.

وجاءت اللجنة الفرعية الثانية المشكلة بواسطة قطاع التعليم السياحي بوزارة التعليم العالي، وهي معنية بوضع الهيكل التنظيمي للكلية، وكذلك وضع اللوائح الدراسية والمحتوى العلمي والتدريبي لتحويل شعبة الفندقة إلى كلية سياحة تكنولوجية تمنح درجة البكالوريوس، وجاء تشكيل اللجنة كالتالي: الدكتور تامر عباس، منسق عام للجنة، والدكتور أحمد مصطفى، فاتن محمد، كأعضاء باللجنة.

من جانبه شدد عبدالمنعم الجمل، المشرف العام على الجامعة، على توفير الإمكانيات لأجل تحقيق نموذج المثالي من شأنه وضع الجامعة العمالية في ريادة الجامعات التكنولوجية في مصر والوطن العربي.