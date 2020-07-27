عمال شركة النيل ينهون 34 يوما من الإضراب بعد استجابة الإدارة لمطالبهم

أنهى عمال شركة النيل لمواد العزل بالإسكندرية، 23 يومًا من الاعتصام، بعد موافقة الإدارة على مطالبهم، بزيادة الحوافز وضم العاملين الجَدد لمنظومة الرعاية الصحية، وصرف منح المناسبات وزيادة الأجور، وعدم صرف نسبة الأرباح للعاملين.

وقال أحد العاملين بالشركة - طلب عدم ذكر اسمه-، إنّ أيام الاعتصام الأولى شهدت تجاهلا من الإدارة قبل أن تعود إلى التفاوض مع العمال وتوافق على أغلب مطالبهم.

وأضاف العامل، لـ"الوطن"، أنّ الإدارة قررت صرف زيادات الحوافز والبدلات بما يقارب 450 جنيه للعاملين كافة، وضم العمال الجدد لمنظومة الرعاية الصحية لمن أمضى 3 أشهر في العمل، على أن تتحول لرعاية أسرية بعد مرور عام من التحاقه بالعمل، فضلا عن منحة عيد الأضحي والتي تبلغ 400 جنيه لكل العاملين بالشركة، وهو ما وافق عليه العمال وأصدرته الاإدارة في منشور جرى تعليقه أمس الأحد.