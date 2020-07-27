"ألور Allure Executive Offices" تحقق مبيعات قياسية بقيمة 200 مليون جنيه خلال يومين من إطلاقها

انعكاسا لنجاح جهود "مصر إيطاليا العقارية" خلال هذه الفترة وإطلاقها "ألورAllure Executive Offices " ضمن مشروع "كايرو بيزنس بارك" أول مجمع إداري متكامل في القاهرة الجديدة، باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار جنيه ، أعلنت شركة التطوير العقاري عن تحقيق مبيعات قياسية بقيمة 200 مليون جنيه مصري خلال يومين فقط من طرح "ألور" فى السوق، تتنوع بين المكاتب التي تبدأ من 58 متر مربع الي 300 متر مربع ، بتشطيب كامل أو بدون تشطيب.

يأتي ذلك عقب إزاحة "مصر إيطاليا العقارية" الستار عن شراكة كبيرة مع شركة اتصالات مصر، بهدف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات وتوفير الخدمات وحلول الانترنت الذكية في مشروع كايرو بيزنس بارك. تتضمن تلك الشراكة كل ما يتطلبه مجتمع الأعمال من تزويد الوحدات بخدمات الأنترنت وخدمات الهاتف الثابت "الصوتية والرقمية" التقليدية والمتطورة والتي تتضمن خدمات الربط الشبكي الافتراضي المحلي والدولي VPN وIVPN لتوفير أكبر حماية للمعلومات، ذلك بالإضافة إلى مركز البيانات، والحوسبة السحابية.

من جانبه، صرح المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، "يعكس نجاح ألور مدى قدرة "مصر إيطاليا العقارية" على تقديم منتجات عقارية مميزة تلبي احتياجات السوق العقارية بل وتساهم في تطويره وتجاوز توقعاته لتجمع بين الابتكار والخدمات التي يحتاج إليها العميل في مشروع إداري عصري متكامل، حيث تتلخص مميزات هذا المشروع في توفير أكبر قدر من المرافق والخدمات التي تتناسب وتساعد على خلق بيئة عمل تحفز الإنتاجية ونمو الأعمال.

"وأضاف المهندس محمد هاني العسال "نسعى في مصر إيطاليا إلى تطبيق الخدمات المبتكرة وغير الاعتيادية على مستوى جميع مشروعاتنا، وخاصة المشروعات الإدارية التي من المتوقع لها أن تساهم بشكل فعال في انتعاش الوسق العقارية بعد الفترة الماضية ومع العودة التدريجية للعمل من مقرات الشركات الآن وهو ما يجعلها تبحث عن حلول مبتكرة للتوسع وتطوير بيئة العمل بما يجعلها أكثر ملاءمة للظروف.

تتضح هذه الرؤية في مشروع كايرو بيزنس بارك أكثر المجمعات الإدارية تميزًا وتكاملًا في مصر، والذي تنعكس فيه خلاصة عمل "مصر إيطاليا العقارية" لتطوير مشروعاتها العقارية المختلفة سواء كانت سكنية أو تجارية والآن نستكمل نجاح مسيرتنا بتطوير هذا المشروع الإداري المتميز ليصبح الأول من نوعه في القاهرة الجديدة.

"يمتد مشروع كايرو بيزنس بارك، أول مجمع إداري متكامل في القاهرة الجديدة، على مساحة 18 فداناً، كما يتكون من 42 مبنى إداري بمساحات مختلفة لتناسب جميع الشركات، كما يضم فندق هيلتون جاردن ان المخصص لإدارة الأعمال، والذي يحتوي على 130 غرفة تشمل غرف لاستقبال الاجتماعات، بالإضافة إلى منطقة سنترال بارك، والتي تطل على بحيرة كبيرة والعديد من المناظر الطبيعية، وبنية تحتية ذكية من الاتصالات وشبكة الإنترنت.

يطبق المشروع كذلك أنظمة حماية ومراقبة مركزية، وأنظمة بوابات الدخول الآلية، ويحتوي على أكبر موقف سيارات مستقل تحت الأرض في أي مشروع إداري.