محافظ الإسكندرية يقود حملة لإزالة 3 عقارات مخالفة بحي وسط

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء سامي غنيم، مدير الأمن، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة ثلاثة عقارات مخالفة على أراضي زراعية، كل منها مكون من 10 طوابق، بمنطقة أبيس العاشرة بحي وسط.

ووجه المحافظ، خلال الحملة، الشكر إلى مديرية أمن الإسكندرية وجميع الجهات الأمنية، لتعاونها مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة.

وقال الشريف، إنه سيجري هدم العقارات الثلاثة المخالفة حتى سطح الأرض، لافتا إلى أنه لا يجوز التصالح بشأن تلك العقارات، لمخالفتها شروط التصالح، نظرا لكونها جرى بنائها على أراضي زراعية.