الإفتاء: من منعتهم أزمة كورونا عن الحج ثوابهم عند الله

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنّ من تقدم للحج وادّخر الأموال ثم حدث له عذر ولم يستطع الخروج وتأدية فريضة الحج، فعذره مأجور.

وأضاف عمران، خلال اتصال عبر "فيديو كونفرانس" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّ من حبسهم العذر هذا العام تحقق لهم الثواب إن شاء الله، لافتا إلى أنّه يمكنه أن يخرج نفقات الحج كصدقة على الأقربين، خاصة أنّها صلة رحم.

وأوضح أنّه من الممكن التبرع بالصدقات والزكاة في المؤسسات الخيرية الموثوقة التابعة للمساجد والأزهر وغيرها، لنضمن وصول الصدقة لأهلها ومستحقيها، لافتا إلى أنّ تفريج ضائقة على مسلم من ذوي القربى يكون أولى، وتجمع من كونها زكاة ومن كونها صلة رحم.