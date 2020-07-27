أب يعذب طفله المريض عقليا حتى الموت لتأديبه في مدينة نصر

تجرد أب في مدينة نصر من كل مشاعر الأبوة والرحمة، حيث قام بالاعتداء بالضرب المبرح علي طفلة المعاق ذهنينا بسبب تصرفاته غير المسؤول عنها، وأسفر ذلك عن وفاته في الحال، وتم ضبط الأب المتهم.

البداية تلقى مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من (م. ص) بوفاة نجله، 15 سنة، داخل شقته، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل معاق ذهنيا، وبمناظرة الجثة تبين العثور على آثار ضرب وتعذيب على جثمان المجني عليه، وقررت النيابة العامة عرض الجثمان على الطب الشرعي والتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت النيابة بالدفن، كما طلبت النيابة من المباحث التحريات حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وتوصلت التحريات إلى أن والد الطفل وراء ارتكاب الواقعة، حيث كان دائم التعدي عليه بالضرب بسبب أفعاله غير المسؤول عنها بسبب مرضه.

وبمواجهه والد الطفل بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه كان دائم التصرف بطريقة خاطئة، وأنه اعتاد ضربه لتأديبه، وتابع المتهم أنه يوم الواقعة كان يؤدبه وضربه بطريقة أدت إلى وفاته. وتم ضبط المتهم وجار العرض على النيابة العامة.

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