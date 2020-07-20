بسبب سلوكها.. أب يقتل ابنته بالسويس والنيابة تحيله للجنايات

قررت النيابة العامة بالسويس، إحالة المتهم بقتل ابنته إثر خروجها من المنزل دون استئذان، وتغيبها وعودتها في وقت متأخر، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وتلقى مدير أمن السويس، إخطارا من قسم شرطة فيصل، يفيد بمصرع فتاة على يد والدها بمحل إقامتهما في مدينة الحرية، وعلى الفور انتقل فريق من رجال المباحث لموقع الحادث.

وفي التحقيقات الأولية قالت الأم، إن زوجها قتل ابنتها أثناء توبيخها على فعلها وغيابها المتكرر عن المنزل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها "ف.ع" 20 سنه، كانت دائمة الشجار مع والدتها، لرفض الأم خروجها دون استئذان والعودة في أوقات متأخرة.

وقال الأب المتهم الذي سلم نفسه للشرطة، إنه كان خارج المنزل، وعند عودته فوجئ بشجار بين زوجته وابنته، لعودة الأخيرة متأخرة من الخارج، ومغادرتها المنزل دون إذن والدتها.

وأضاف في التحقيقات، أنه لم يشعر بنفسه إلا وهو يمسك ابنته ويده على رقبتها، ويصيح فيها ويوبخها على سلوكها الخاطيء ولم يدر بنفسه وهي تلفظ أنفاسها بين يديه، وأجرى الأب إعادة تمثيل الجريمة داخل المنزل، بعد اعترافه تفصيليا بالواقعة.