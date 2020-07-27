قطع المياه لمدة 8 ساعات في 6 مناطق بالقاهرة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن بعض المناطق في الزيتون بالمناطق التالية: "شارع سنان، شارع نصوح، شارع طومان باي، شارع العزيز بالله، شارع جسر السويس من التجنيد حتى ميدان روكسي، منطقة الزيتون الشرقية"، لمدة 8 ساعات، اعتبارًا من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء حتى الساعة 5 مساء من ذات اليوم.

وأرجعت الشركة قطع المياه إلى القيام بتنفيذ أعمال كباري بمنطقة الزيتون، الأمر الذي يستلزم تحويل خط المياه قطر 400 مم بجسر السويس.

وطالبت الشركة، في بيانها، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن (125).