قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق منشية البكري، ومنشية الصدر، والحرس الجمهوري، والقوات الجوية، والسكرتارية، ودار الهيئة الهندسية، ودار القوات الجوية، لمدة 16 ساعة، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء حتى الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس 23 يوليو.

وأرجعت الشركة قطع المياه إلى تنفيذ أعمال كباري بمنطقة جسر السويس، ما يستلزم تحويل مسار خطوط المياه المتعارضة مع أعمال إنشاء الكباري.

وطالبت الشركة، في بيانها، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن (125).