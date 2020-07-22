قطع المياه لمدة 8 ساعات ببعض مناطق الجيزة الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة، نظرا لإجراء أعمال تحويلات لمشروع مترو الانفاق بمنطقة الجيزة، لتنفيذ أعمال لحام لخط مياه قطر 600 مم، بشارع زغلول، ما يترتب عن ذلك من قطع المياه، بعدد من المناطق.

وقالت محافظة الجيزة، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستقطع المياه لمدة 8 ساعات، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل، حتى الساعة السادسة من صباح السبت.

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: (شارع الفاتح حتي شارع المحطة، ميدان الجيزة، بداية شارع الهرم).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرب الصحي، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، طبقاً للمواعيد المعلنة لإعادة ضخ المياه في أسرع وقت ممكن.

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، لتتحرك فى الأماكن المتأثرة عند الطلب، يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم.

وتهيب محافظة الجيزة، المواطنين والمنشآت الحكومية، والخاصة بتدبير احتياجتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.