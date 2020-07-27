بدء جولات مرشحا "مستقبل وطن" لمجلس الشيوخ في بورسعيد

بدأت أولى جولات مرشحا حزب مستقبل وطن ببورسعيد، عادل اللمعي المرشح على مقعد القائمة، والدكتور عاطف علم الدين، المرشح على المقعد الفردي، في حي المناخ ببورسعيد، استعدادا لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث أكد المرشحان تضامنهما مع مشكلات بورسعيد والبحث عن حلول لها.

والتقى المرشحان في جولاتهما الميدانية بالحي في منطقة النشار أمام مستشفي الحميات، مع مجموعة من جماهير النادي المصري بحضور المهندس محمد قابيل، عضو هيئة المكتب للحزب، لإعلان تأييدهم لمرشحي مستقبل وطن.

وأكد عادل اللمعي، أن الحزب بجميع نوابه داخل مجلسي النواب والشيوخ لن يتخلى عن الوقوف بجوار أهالي حي المناخ في مطالبهم المشروعة، والسعي إلى حل المشكلات التي تواجههم على وجه السرعة بالتعاون والتنسيق مع القيادات التنفيذية.

وأوضح الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، أنه كما سعى ليكون للمدينة الباسلة جامعة مستقلة لها بعد أن كانت فرعًا لجامعة قناة السويس، سيسعى جاهدا لإنشاء مبنى للجامعة يحوي جميع كلياتها مثل الجامعات الكبرى.