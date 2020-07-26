رئيس التحرير

محمود مسلم

مجند يعيد 5 آلاف جنيه لمواطن فقدها بأحد المنافذ في بورسعيد

كتب:

الوطن
11:45 ص | الأحد 26 يوليو 2020
الشرطة

الشرطة

أعاد مجند من قوة إدارة شرطة تأمين موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس 5 آلاف جنية لمالكها عقب العثور على المبلغ بأحد المنافذ.

وتبلغ لإدارة شرطة تأمين موانئ بورسعيد من الخدمة المعينة لتأمين أحد المنافذ بالميناء بأنه في أثناء ملاحظة أحد المجندين الحالة الأمنية عُثر على 5 آلاف جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للاستدلال على مالك المبلغ المالي، وبإجراء التحريات أمكّن التوصل لمالك المبلغ المالي وتمّ استدعائه وتسليمه المبلغ المشار إليه، ووجه الشكر لهم معربًا عن تقديره وإعتزازه بالجهود الوطنية الصادقة التي يبذلها رجال الشرطة.

 

اقرأ المزيد:

مرصد الإفتاء يشيد بجهود وزارة الداخلية في التصدي لحملات الشائعات

"عبد العظيم" للمرور.. تفاصيل حركة تنقلات وزارة الداخلية بالقليوبية

أجهزة وزارة الداخلية تنجح فى إحباط جلب أجهزة بث فضائى

وزارة الداخلية تعلن إطلاق المرحلة الثالثة عشر من مبادرة "كلنا واحد"

خلصها من البيت.. تعرف على خدمات موقع وزارة الداخلية الإلكترونية

رئيس "دفاع النواب": 59 مليار جنيه موازنة وزارة الداخلية وقطاعاتها