مجند يعيد 5 آلاف جنيه لمواطن فقدها بأحد المنافذ في بورسعيد

أعاد مجند من قوة إدارة شرطة تأمين موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس 5 آلاف جنية لمالكها عقب العثور على المبلغ بأحد المنافذ.

وتبلغ لإدارة شرطة تأمين موانئ بورسعيد من الخدمة المعينة لتأمين أحد المنافذ بالميناء بأنه في أثناء ملاحظة أحد المجندين الحالة الأمنية عُثر على 5 آلاف جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للاستدلال على مالك المبلغ المالي، وبإجراء التحريات أمكّن التوصل لمالك المبلغ المالي وتمّ استدعائه وتسليمه المبلغ المشار إليه، ووجه الشكر لهم معربًا عن تقديره وإعتزازه بالجهود الوطنية الصادقة التي يبذلها رجال الشرطة.