"النقض" تؤجل طعن قضية فض رابعة لجلسة 28 سبتمبر

قررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن المحكوم عليهم في قضية فض اعتصام رابعة الذي حدث عام 2013 لجلسة 28 سبتمبر المقبل.

ويطالب المحكوم عليهم بالإعدام والسجن في القضية محكمة النقض، بقبول طعنهم وإلغاء الحكم الصادر بإدانتهم في عام 2018 وفقا لمذكرات دفوع قانونية تتضمنت أوجه الطعن المقدمة منهم للمحكمة.

وفي حالة قبول الطعن ستصدر محكمة النقض حكما جديدا بشأن المتهمين في القضية أو ستنظر المحكمة موضوع الإتهامات المنسوبة لهم. وفي حالة رفض الطعن سيصبح حكم الجنايات في القضية نهائيا باتا واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه مرة أخرى أمام أي جهة قضائية.

وكان حكم الجنايات الصادر في 2018 قضى بالإعدام لخمسة وسبعين متهما والسجن المؤبد لسبعة وأربعين بينهم محمد بديع مرشد الإخوان وعدد من قياداة الجماعة بينما قضى بالسجن المشدد فترات متفاوتة لباقي المتهمين. ونسب للمحكوم عليهم في القضية اتهامات تتعلق بتدبير اعتصام مسلح وارتكاب جرائم قتل وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة.