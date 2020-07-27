حملة لأعمال النظافة والتجميل بشرق بورسعيد قبل عيد الأضحى

نظم حي الشرق ببورسعيد حملة مكبرة لأعمال النظافة والتجميل وتقليم الأشجار بشوارع وحدائق الحي استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.

أشرف على الحملة العميد نعمان على رئيس حي الشرق، والتي جرى خلاها أعمال تقليم الأشجار والنخيل وتهذيب النجيل بالمسطحات الخضراء.

وأكد رئيس الحي على استكمال الحملة بكافة المسطحات والحدائق بنطاق الحي، مشيرا إلى أنها تأتي استعدادا لعيد الأضحى وفب إطار الأعمال اليومية للنظافة والتجميل التى تجري بكافة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق حي الشرق.