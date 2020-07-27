الليرة التركية تواصل هبوطها أمام اليورو

شهدت أسواق العملات في تركيا ارتفاعًا جديدًا في سعر اليورو أمام الليرة التركية، اليوم، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها تركيا في سوق صرف العملات، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة "تي 24" التركية، إن اليورو سجل ارتفاعًا من 7,9708 إلى 8.0 ليرة.

ويشهد الاقتصاد التركي انخفاضًا حادًا بسبب ما تشهده البلاد من ذروة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما يشكو الكثير من المواطنين من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية