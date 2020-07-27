صراخ وعويل داخل قفص حنين حسام ومودة الأدهم بعد حبسهما

تعالت صرخات المتهمتين، حنين حسام ومودة الأدهم، داخل المحكمة الاقتصادية، بعد صدور حكم بحبسهما وآخرين لمدة سنتين.

واختتمت النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين، وأمرت يوم 11 يونيو الماضي، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ونسبت للمتهمتين مودة وحنين، ارتكاب جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري.

كما نسبت إليهما وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهما في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.