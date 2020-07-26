الحكم على مودة الأدهم وحنين حسام بتهمة التعدي على قيم المجتمع غدا

تصدر المحكمة الاقتصادية، غدا الاثنين، حكمها على المتهمتين مودة الأدهم وحنين حسام، صاحبتي فيديوهات الرقص والغناء على تطبيقي TIK TOK وإنستجرام، وذلك في القضية التي تضم 3 متهمين آخرين معهما.. ويصدر الحكم بعد 3 أشهر من القبض على المتهمين، بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والغربية.

وتصدر المحكمة حكمها غدا، بعد عدة جلسات استمعت خلالها لمرافعة النيابة العامة والدفاع والمتهمين الذين نفوا الاتهامات المنسوبة إليهم، وبعدما بسطت الدعوى على بساط البحث، ووزنت بين الأدلة الفنية والقولية التي شملتها الدعوى، حجزتها للحكم.

واختتمت النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين، وأمرت يوم 11 يونيو الماضي، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ونسبت للمتهمتين مودة وحنين، ارتكاب جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهما في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.