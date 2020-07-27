بالتواريخ.. مسيرة حنين حسام ومودة الأدهم من الرقص إلى السجن

قضت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم، بمعاقبة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، و3 آخرين، بالحبس لمدة سنتين لكل منهم، وتغريم كل منهم 300 ألف جنيه.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي، مسيرة المتهمتين في نشاطهما المؤثم، بداية من القبض عليهما مرورا بالتحقيق معهما وإحالتهما للمحاكمة، وصولا للحكم.. وذلك على النحو التالي:

20 أبريل 2020: قوة من مباحث الآداب تلقى القبض على حنين حسام في منطقة الساحل.

21 أبريل 2020: النيابة تباشر التحقيقات مع المتهمة وتامر بحبسها احتياطيا.

14 مايو 2020: قوة من مباحث الآداب تلقى القبض على مودة الأدهم في كمبوند جاردينيا بأكتوبر.

15 مايو 2020: النيابة تباشر التحقيقات مع المتهمة وتامر بحبسها احتياطيا.

11 يونيو 2020: النائب العام يأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

15 يونيو 2020: بدء أولى جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.. وتأجيلها لـ29 يونيو.

29 يونيو 2020: انهارت مودة داخل القفص بينما أمسكت حنين بمصحف واحتضنتها داخل القفص.

29 يونيو 2020: قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

16 يوليو 2020: أجلت محكمة الجنايات نظر التحفظ على أموال المتهمتين لـ18 اغسطس المقبل.