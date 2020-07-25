حنين حسام: فيديوهاتي مفيهاش إغراء.. حسبي الله ونعم الوكيل (نص التحقيقات)

تُصدر المحكمة الاقتصادية، الاثنين المقبل، حكمها على المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، و3 آخرين، في قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، وألقت الشرطة القبض على المتهمة، وفي صباح اليوم التالي، مثلت المتهمة حنين حسام عبدالقادر، أمام جهات التحقيق، لسماع أقوالها فيما نُسب إليها من إتهامات، وذلك بحضور محاميها.

وفي البداية أثبت المحقق الآتي: أنَّه بمناسبة تواجد المتهمة خارج غرفة التحقيق فدعوناها بداخلها، وبمناظرتها ألفيناها شابة في بداية العقد الثالث من العمر، متوسطة الطول والبنية، بيضاء البشرة، ترتدي الملابس الأفرنجية، عبارة عن عباية مقلمة أخضر في أسود اللون، وترتدي غطاء رأس أسود اللون وتنتعل حذاء رياضي أبيض اللون، وقمنا بفض الأحراز في مواجهة المتهمة فأقرت بملكيتها لها وشرعنا في سؤالها فأجابت:

المتهمة: قصدي من الفيديو الإباحي أقول في حد مش محترم وبيستغل البنات في أعمال منافية للآداب

اسمي: حنين حسام عبدالقادر محمد عبدالجليل

السن: 20 سنة.. طالبة بكلية آثار جامعة القاهرة

س: ما الذي حدث وما هي أوجه دفاعك ودفوعك؟

ج: بداية الموضوع إن شركة لايكي أنا بشتغل معاها بقالي سنتين وفي بينا عقد إلكتروني، ومضمونه غن الشركة بتطلب مني فيه إن أنا أعمل 20 فيديو في الشهر، وأشيره على تطبيق لايكي والفيديوهات بتبقى عبارة عن أن أنا بغني على الأغنية عادي وبرفق الهاشتاج الخاص بلايكي، في مقابل إني باخد 400 دولار وأنا فعلاً ملتزمة معاهم بكدة بقالي سنتين وباخد المبلغ ده ممكن يقل ممكن يكتر حسب اختيارهم للفيديوهات إن هي إضاءتها كويسة وبعد كدة طلبوا مني كلا من/ محمد علاء ومحمد زكي في 26 مارس 2020 وهما شغالين في شركة لايكي والقائمين على إدارتها إنّي أعمل إعلان على الاستوري على الانستجرام بتاعي أنزل فيه فيديو وأقول فيه اللي هما قالولي عليه بالظبط إني هما كانوا عايزين مجموعة من البنات عشان يشتغلوا مذيعات في شركة لايكي، وأنا في الفيديو ده كنت بتكلم على مضمونه في قمة الأدب والاستوري دي أصلاً بتقعد على الحساب بتاعي لمدة 24 ساعة، وبتختفي بس بتفضل في الأرشيف عندي وفي ناس كتيرة عشان أنا عندي متابعين كتير اقتصوا أجزاء من الفيديو وأنا فوجئت إنه تمّ نشر ذلك المقطع، وبخصوص الموضوع أنا كنت بقول في الفيديو: إني محتاجة بنات أكبر من 18 سنة عشان يكون معاها بطاقتها وتتوثق في الشغل بشركة لايكي وينزل لها الفلوس عن طريق حسابها في البنك لو ليها حساب أو البطاقة بتاعتها عن طريق البريد لو ملهاش حساب، وأنا مجرد بس أعمل الإعلان بس اللي هي كلفتني بيه شركة لايكي، وميخصنيش حاجة تانية خالص بس أنا فاهمة الإجراءات اللي بيعملوها بعد كدة، بس أنا دوري يقتصر على الإعلان بس، والإجراءات إن البنت اللي عايزة تخش على لايكي تفتح لايف في ساعة إدارة لايكي هي اللي بتحددها، عشان الإدارة هي بتشوف، وفي اللايف البنت بتقدم نفسها وبتعرفهم على موهبتها سواء بتغني أو بتطبخ أو بترسم أو متحاورة، وفي آخر ساعة اللايف الإدارة بتقولها اتقبلتي أو اترفضتي ولو قبلت بتاخد البطاقة و"الآي دي" بتاعها عشان تفعلها، وبعد كدة بيدخلوها في جروب أنا مش فيه، يقولولهم فيه إدارة لايكي للبنات اللي قبلت المفروض تعمل إيه، اللي كنت بشرحه في الاستوري، مقابل إن إدارة لايكي بتدي البنات مرتبات مقابل التارجت اللي بيحصلوا عليه، وأنا مليش دعوة بكل الكلام ده دي الإجراءات اللى بتحصل لما البنت بتقبل في شركة لايكي، وأنا مجرد بس بعمل إعلان لشركة لايكي في مقابل مبلغ 3 آلاف جنيه عشان الإعلان اللي عملته ده، والمفروض بينزل بعد الإعلان بأسبوعين، والمفروض يكون نزل على حسابي اللي في بنك مصر، وأنا كل الموضوع زي ما أنا قلت إن نيتي خير وفيه ناس كتيرة ومشاهير كتير على لايكي.

بشتغل مع شركة لايكي من سنتين.. وفي بينا عقد إلكتروني بيلزمني بـ20 فيديو شهريا

س: وما طبيعة عملك بها؟

ج: أنا شغالة بقالي سنتين وفي عقد إلكتروني بيننا.

س: وهل تستطيعين الحصول على صورة من ذلك العقد الإلكتروني إذا تمّ الدخول على حسابك على تطبيق الإنستجرام.

ج: هو إيميل على حساب الإنستجرام اللي كان موجود عليه صورة العقد الإلكتروني اتسرق من سنتين.

س: قررت بمقطع الفيديو بأنَّه من الممكن حصول الفئة التي تستهدفينها من البنات على مبالغ تتراوح ما بين 36 دولار إلى 3 آلاف دولار فما طبيعة النشاط المطلوب من تلك البنات للحصول على تلك المبالغ؟

ج: على أساس المحتوى اللي بتقدمه البنت وهي البنت بتبقى فاتحة لايف والناس بتدعمها.

س: قررت بمقطع الفيديو نصا "التارجت هنا يا جماعة مفتوح".. فما قصدك من ذلك تحديداً؟

ج: هو اللى بيعمل تارجت أكتر بياخد فلوس أكتر والتارجت ده نتيجة دعم الناس أكتر فبياخد نسبة أكتر.

س: وما هو المبلغ المالي الذي تحصلت عليه نتيجة ذلك الإعلان.

ج: 3 آلاف جنيه.

ملحوظة: دلفنا للهاتف المحمول الخاص بالماثلة ودخلنا لجروب Likee rules &news تبين وجود رسالة من أحمد لايكي هاشتاج "سريرك مسرحك" وبعرضه على الماثلة قررت أنَّه لا يقصد المعنى السيء.

المتهمة عن هاشتاج "سريرك مسرحك": بنشجع الأطفال على الإبداع والفن

س: وما قصده من إرساله على الجروب؟

ج: هو مش قصده المعنى السيء.. وقصده المعنى الكوميدي لأن بيكون فيه ملصقات شبه ألعاب الأطفال المراجيح بيشجع الأطفال على الفن والإبداع.

س: وما قولك فيما ورد بالتحريات من أنَّه بمواجهتك أقريتِ بأنك اعتدتِ على تصوير مقاطع فيديو مثيرة بالاشتراك وفتيات أخريات لجذب العديد من المشاهدين من خلال إغوائهم ولفت الأنظار لنفسك ولغيرك من الفتيات وإن ذلك عاد عليك بالكثير من الأموال؟

ج/ حسبى الله ونعم الوكيل وأنا فيديوهاتي مفيهاش أي تحريض أو إغراء أو لبس مخل وكل الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة.

دوري يقتصر على الإعلان بس.. والبنت بتقدم نفسها في "اللايف" وتقول موهبتها

ملحوظة: عرضنا مقطع فيديو مدته 7 دقائق و40 ثانية على الماثلة أمامنا.. فأقرّت بأنّها التي تظهر في ذلك المقطع.

س: ما صلتك بالمقطع المعروض عليك الآن؟

ج: أيوة أنا اللي ظهرت في الفيديو وأنا كنت بشرح في الفيديو ده إن الشخص اللى اسمه أحمد نبيل بيستغل البنات اللي عنده في أفعال منافية للآداب.

س: وما مضمون الفيديو الذي قمتِ بتسجيله تحديداً؟

ج: هو الفيديو اللى حضرتك ورتهوني بس من غير التسجيل الإباحي.

المحتوى اللي بتقدمه البنت لما تكون فاتحة لايف بيحدد الفلوس اللي هتاخدها

س: وما تعليقك على ما جاء بمقطع الفيديو السابق عرضه عليك لما قررتيه قبل التسجيل الإباحي من أنكِ قررتِ نصًا "أنا آسفة خلينا نشوف الفيديو اللي جاي، أنا أسفة على اللي هتسمعوه ده، اسمعوا بقى هو قال إيه (ثم بدأ التسجيل الإباحي عقب ذلك)".

ج: أنا كان قصدى من اللي قلته إنّي أخدت كلمة "أنا" بس من فيديو كان مبعوت لى منسوب لأحمد نبيل وهو كان بيتكلم كلام سافل ولذلك لما اقتصيت كلمة أنا لأنه هو قالها بنبرة سافلة وعشان أوضح نبرة صوته بس، وبعد كدة شرحت إنَّه إنسان مش محترم وبيستغل البنات في أعمال منافية للآداب والمقطع الإباحي ده مركب.

س: هل لديكِ أقوال أخرى؟

ج: لا.