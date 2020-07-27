الأمن يحضر حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة الحكم عليهما

أحضرت قوات الأمن المتهمتين، حنين حسام، ومودة الأدهم، قبل قليل، من محبسهما، إلى مقر المحكمة الاقتصادية، حيث يصدر الحكم عليهما، بتهمة الاعتداء على قيم المجمتع وللتحريض علي الفسق.

وكانت النيابة العامة، قد أمرت بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة، مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ حنين حسام عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.