عاجل.. مودة الأدهم تتعرض للإغماء بعد الحكم عليها

تعرضت المتهمة مودة الأدهم لحالة إغماء، بعد الحكم عليها وحنين حسام و3 آخرين بالحبس سنتين، وتغريم كل منهم 300 ألف جنيه.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت بمعاقبة المتهمتين مودة الأدهم وحنين حسام، بالحبس لمدة سنتين، لكل منهما، لإدانتهما بالتعدي على قيم المجمتع، وتغريم كل منهما 300 ألف جنيه، كما عاقبت 3 متهمين آخرين بالحبس لمدة سنتين وتغريم كل منهم 300 ألف جنيه.

واختتمت النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين، وأمرت يوم 11 يونيو الماضي، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ونسبت للمتهمتين مودة وحنين، ارتكاب جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهما في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة دون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.