"السوشيال ميديا" نافذة مرشحي "الشيوخ" بالقليوبية للوصول إلى الناخبين

لجأ مرشحو مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية، إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للدعاية الانتخابية خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليها من حظر إقامة أي فعاليات بها تجمعات للمواطنين.

ويعتمد المرشحون سواء أعضاء ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن، أو المستقلون، على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث أنشأ عدد منهم صفحات على "فيس بوك"، لنشر الفاعليات واللقاءات التي تتم بينهم وبين المواطنين.

وأطلق المرشحون الستة لائتلاف الأحزاب الوطنية حملات إلكترونية، ودعمها حزب مستقبل وطن بموقعه وصفحاته لنشر السير الذاتية لهم، وهم الدكتور سيد عبد الحميد سالم الشهير بـ"السيد حجازي"، من شبرا الخيمة، وسمير محمد البيومي رجل أعمال من القناطر الخيرية، ومصطفي سعيد أمين الشهير بـ"مصطفي الطرباني" من مركز قليوب ،والدكتور نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية حاليًا والقليوبية الأسبق، ومصطفي بيومي محمد والشهير بـ"مصطفي النفيلي" أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وأبوسريع أبوسريع إمام وشهرته "أبوسريع إمام الصحفي"، عن حزب الشعب الجمهوري.

والملفت للنظر فى اختيارات مرشحي مستقبل وطنى اعتماده على بعض المرشحين اصحاب الخبرة والشعبية فى الشارع القليوبي، حيث اختار السياسى المخضرم أبو سريع إمام الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأهرام، وصاحب الخبرة السياسية فى جلب أصوات الناخبين خاصة فى القرى والنجوع التى لم يصل اليها الحزب.

كما اعتمد الحزب ايضا على المرشح سمير البيومي، وهو رجل أعمال من مدينة القناطر الخيرية، لشعبيته الكبيرة والمشروعات الخيرية التى يقوم بها لتشغيل الشباب وخبرته الطويله فى العمل السياسي.

فيما أطلق المرشح المستقل الدكتور أحمد عبد الدايم مبادرة لحملته الانتخابية بـ"فيس بوك" تحت شعر "شارك بمشاكلك ومشاكل منطقتك معنا بتعليق أو رسالة علي الصفحة"، مؤكدًا أنه سيتم الرد عليها.