مقتل عراقيين في قصف جوي لقوات الاحتلال التركي

لقى مواطنون عراقيون مصرعهما، أمس، بمدينة العمادية بالعراق، في قصف جوي نفذته طائرات حربية تركية ضمن العمليات العدائية التي يشنها النظام التركي ضد المدنيين في مناطق شمال العراق ذات الأغلبية الكردية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن"، اليوم.

وقالت وكالة "ميزوبوتمايا"، إن طائرات تابعة لقوات الاحتلال التركي، استهدفت مساء أمس الأحد، سيارتين مدنيتين خلال مرورهما بمدينة العمادية لأسباب مجهولة، ما أسفر عن مصرع مواطنين عراقيين أحدهما يدعى شاهين عمر والآخر عبدالله أحمد، فيما أكد مسؤولين عراقيين صحة تلك الواقعة.

كان 9 مدنين عراقيين، لقوا مصرعهم خلال هذا العام، نتيجة الضربات الجوية التي نفذتها قوات الاحتلال التركي المتوغلة داخل أراضي إقليم كردستان العراق، والتي أقامت نحو 24 مركزًا عسكريًا على قمم السلاسل الجبلية والمرتفعات التي احتلتها في محيط ناحيتي باتيفة ودركار منذ بدء علميات "مخلب النسر" و"مخلب النمر" في الخامس عشر من يونيو الماضي.

وتقصف قوات الاحتلال التركي باستمرار مواقع محيطة بقرى تلك المناطق التي نزح عنها سكانها بسبب تمدد الغارات.