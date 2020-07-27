مسؤول بالمركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو لم يتجاوز خطر كورونا

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا، لصحيفة "لا ريبوبليكا"، إن الخطر الذي يهدد منطقة اليورو بسبب فيروس كورونا لم ينته بعد، مضيفا أنه يتوقع ألا تكون هناك حاجة لإجراء أي تعديلات على برنامج البنك الضخم لشراء أصول.

ولمواجهة أسوأ انهيار اقتصادي تعيه الذاكرة، يشتري البنك دينا من خلال برنامج مشتريات طارئ للجائحة بقيمة 1.35 تريليون يورو (1.58 تريليون دولار) ويدفع للبنوك أموالا لتقديم قروض من سيولتها فيما يحاول حماية اقتصاد التكتل من تداعيات فيروس كورونا.

وأكد بانيتا في مقابلة وزعها البنك يوم الاثنين "من السابق لأوانه إعلان النصر"، مضيفًا أن من المرجح أن تشهد منطقة اليورو انكماشا في الربع الثاني أكبر منه في أول 3 أشهر.

وأظهرت بيانات حديثة تحسن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة ومؤشر مديري المشتريات، ويقول بانيتا إن هذا كان متوقعًا في ظل الانخفاض الكارثي للنشاط الاقتصادي والإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد.

وتابع: "لا توجد أسس كافية تمنحنا شعورا بالرضا.. ولا أرى أسبابا اقتصادية لتغيير قرارتنا أو تحركاتنا"، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي دون مستويات ما قبل الجائحة بكثير ومن المستبعد أن يعود إليها قبل نهاية 2022.