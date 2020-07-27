وفد الكنيسة القبطية يهنئ محافظ الدقهلية بحلول عيد الأضحى

قدم وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بميت غمر وبلاد الشرقية، اليوم، التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وضم الوفد نيافة الحبر الجليل الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والقمص أنسيموس رزق كاهن كنيسة مارجرجس بميت غمر، والقس كيرلس وديع كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر داود، والقس يوأنس سمير كاهن كنيسة مارجرجس وتامر توفيق كنيسة مارجرجس.

ورحب المحافظ بوفد الكنيسة مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة للعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التنمية التي يتمناها الوطن وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين .

وأعرب عن سعادته بهذه التهنئة التي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري معبراً عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة داعياً الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وقال مختار، أدعو الله أن تكون أيامنا كلها أعياد، وأن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد في ظل قيادة رائد المسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي ندعوا له من هذا المكان بمزيد من التوفيق لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز.

من جانبه، أكد وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "مطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية"، حرصه على الزيارة وتقديم التهنئة تأكيدا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم والعمل تحت شعار الوطن والانتماء من أجل رفعة الإنسان داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الحاقدين والكارهين.