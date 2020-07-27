تركي مصاب بكورونا يلقي حتفه بسبب عدم وجود "مكان شاغر" بالمستشفيات

توفي المواطن التركي شرف يلدز، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد وساءت حالته بصورة كبيرة، بسبب عدم قبوله من قبل المستشفيات الحكومية في 5 مدن تركية مختلفة بسبب إمتلاء المستشفيات المخصصة للتعامل مع الوباء بشكل كامل، وعدم وجود أسرة في وحدات العناية المركزة للتعامل مع الحالات الحرجة.

بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة دياربكر التركية، إمتلأت مستشفيات العزل المخصصة للتعامل مع الوباء عن بكرة أبيها وأصبحوا لا يستقبلون العديد من المواطنين الذين يحتاجون للرعاية الطبية بالمستشفي.

يذكر أن المواطن التركي ويدعي شرف يلدز الذي ظهرت نتيجة إختباره إيجابية بالفيروس وتم نقله الي أحد المستشفيات الخاصة حيث ساءت حالته وتدهورت، وقامت عائلته بالبحث في مستشفي صلاح الدين الأيوبي الحكومية، ومستشفي القلب الجامعي بجامعة دجلة، بالإضافة الي مستشفي غازي يشارجيل للتدريب والأبحاث لإحتياج المريض الي جهاز تنفس ولكن دون جدوي.

وعلي الرغم من تقديم الطلبات من قبل أقارب يلدز ولكنه لم يتلقي العلاج المناسب بسبب نسبة إمتلاء مستشفيات العزل في المدينة.

ويذكر أن أقارب المريض قد حاولوا إيجاد مكان في جميع المستشفيات في ديار بكر والمدن المجاورة مثل ماردين، وباتمان، وإلأزيغ وأورفة ولكن كانت الإجابات التي يتلقونها أنه لا مكان في وحدات العناية المركزة".

حتي توفي المريض شرف يلدز مساء الأمس في المستشفي الخاص حيث كان يمكث بسبب عدم تلقيه العلاج المناسب وإمتلاء وحدات العناية المركزة عن بكرة أبيها في ديار بكر وأربع مدن تركية أخري ليلقي يلدز حتفه نتيجة الإهمال.