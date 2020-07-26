المتحدث باسم الجيش الليبي يحذر من ألاعيب ومراوغات تركيا

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن مراوغات وألاعيب تركيا التي تقوم بها في ليبيا مستمرة وذلك مع عدم موافقتها إلى الآن على وقف إطلاق النار في البلاد، محذرا من طرف ثالث تريد تركيا استخدامه لتقويض ليبيا.

وقال في تصريح أوردته "بوابة أفريقيا" الاخبارية، اليوم، إن تركيا حتى الآن لم تعلن قبول وقف إطلاق النار أو التهدئة لإعطاء الفرصة للمساعي السياسية لتفعيل المبادرات الرامية للحل، وكان آخرها مبادرة القاهرة.

وأضاف المسماري أن الرسائل التركية التي تصل مؤخرًا حول ليبيا جميعها سلبية وتحمل تهديدًا صريحًا وواضحًا أمام المجتمع الدولي من أنها مستمرة في مشروعها للسيطرة على ليبيا بقوة السلاح ونهب مقدرات الشعب الليبي.