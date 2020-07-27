رئيس "النواب المغربي" يدعم مبادرة البرلمان الليبي لحل الأزمة

أجرى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع نظيره المغربي الحبيب المالكي، مباحثات رسمية في مقر مجلس النواب المغربي بالرباط، تناولت الأزمة الليبية.

وقال رئيس مجلس النواب المغربي المالكي في مؤتمر صحفي: "نحن بصدد دراسة مبادرة مجلس النواب الليبي الأخيرة ونأمل صادقين أن تشكل مخرجا لهذه الأزمة" وفقا لقناة "العربية".

وأكد أن "مجلس النواب المؤسسة الوحيدة المنتخبة حاليا في ليبيا"، معربا عن "مؤازرة مجلس النواب وكل المبادرات الهادفة إلى استرجاع واستتباب الأمن بالقطر الليبي".

وذكر أن "الأزمة الليبية لها تداعيات على أمن واستقرار المنطقة كلها، و أن أمن ليبيا جزء من أمن واستقرار كل المنطقة".

وأشار إلى متابعة كل التطورات على الساحة الليبية ومحاولة تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف موضحا أن الشبكات الإرهابية والمجموعات المسلحة والهجرة غير النظامية أصبحت تؤثر بطرق مختلفة داخل ليبيا.

وأفاد بأن مبادرة مجلس النواب الأخيرة ستفتح آفاقا جديدة من أجل الوصول إلى حل نهائي، وأن الحوار وتقريب وجهات النظر هو المفتاح الرئيسي لاسترجاع ليبيا استقرارها وأمنها.

وكانت وكالة الأنباء المغربية أفادت أن رئيس مجلس النواب الليبي، في زيارته إلى المغرب، يهدف إلى "التشاور" مع رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين في البرلمان المغربي، حول "مبادرته لحل الأزمة في بلاده".

وأضافت أن مبادرة عقيلة صالح تتلخص في تشكيل مجلس رئاسي، وترتكز على الحل السياسي، لتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى أن المغرب وعد ببذل أقصى جهوده لدعم الحل الليبية، مضيفا: "تقدمنا بمبادرة نعتقد أنها مقبولة من الليبيين والأمم المتحدة.. جئت لإيجاد حل للأزمة".