الخارجية: مصر لا تقبل بوجود إرهابيين في ليبيا

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ الموقف المصري إزاء الوضع في ليبيا يسعى لتحقيق السلام والاستقرار في إطار وقف إطلاق النار، وهو أمر تحقق بحكم الموقف الواضح والجلي الذي أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 20 يونيو.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي، أنّ تصريحات الرئيس السيسي لا تهدف للتصعيد، لكن لاستقرار الوضع في ليبيا من الناحية العسكرية، وانخراط مكونات الشعب الليبي في العملية السياسية.

وتابع: "هذه العملية يجب أن تأتي بعد هذه الفترة والمعاناة الكبيرة التي عاناها الشعب الليبي لتناول القضايا السياسية فيما يتعلق بتشكيل المجلس الرئاسي، وحكومة تستطيع تلبية الخدمات، ومجلس النواب للإشراف على الحكومة والبنك المركزي، والتوزيع العادل للثروة ووقف إطلاق النار وإعادة ضخ البترول وتوزيعه بشكل عادل"، مؤكدا أنّ مصر لن تقبل بوجود الإرهابيين في ليبيا.