مجزر البساتين: لم يثبت علميا انتقال كورونا عن طريق اللحوم

توقع الدكتور مصطفى رمضان، مدير عام مجزر البساتين، أن يصل عدد الذبائح التي سيستقبلها المجزر على مدار شهر يوليو نحو 60 ألف ذبيحة، قائلا إن اللحوم التي ذبحت في المجازر الحكومية هى لحوم سليمة وصالحة للاستخدام الأدمي.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه لم يثبت علميا نقل فيروس كورونا عن طريق اللحوم، مشددا على ضرورة ارتداء الجزار الكمامة أثناء الذبح كإجراء احترازي لمنع انتقال أي عدوى.

وأشار مدير عام مجزر البساتين إلى أنهم استقبلوا منذ أول شهر يوليو وحتى الأمس نحو 48 ألف ذبيحة متنوعة، لافتا إلى أن عدد الذبائح التي استقبلوها هذا العام أكبر من السنوات الماضية.