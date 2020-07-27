787 مرشحا لـ"الشيوخ" بالقائمة النهائية للانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين، الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين، من محاكم القضاء الإدارى.

وتسلمت الأحكام التى أصدرتها محاكم القضاء الإدارى، فى الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية، وانتهت لجان الفحص والبت في صفات المرشحين بحصر الأحكام ومراجعة الأوراق والمستندات، الخاصة بمن صدرت لصالحهم أو ضدهم الأحكام.

وبناء عليه، أعدت كشفان خصص أولهما لمرشحين المقاعد الفردية، وثانيهما للمرشحين القوائم الأصليين والاحتياطيين، بناء على الأحكام الصادرة.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، أسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابى، وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا، سواء على النظام الفردي أو القائمة، بعد أن كان 762 بالقائمة المبدئية، ما يعني حصول 25 مرشحا على أحكام قضائية، بأحقيتهم في خوض سباق الانتخابات.