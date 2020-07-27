حوار مفتوح عن الشيوخ.. محمد عزمي يلتقي المصريين بالخارج أونلاين

يعقد محمد عزمي الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية، أمين شباب الجمهورية، المرشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 على القائمة الوطنية من أجل مصر، اليوم الاثنين في السابعة والنصف مساء حوارا مباشرا مع الجالية المصرية من مختلف دول العالم للحديث عن انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

ويقول عزمي، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على القائمة الوطنية من أجل مصر، إنه مع بدء فترة الدعاية الانتخابية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية، فإن الطريقة الأفضل للمصريين سواء في الداخل أو لخارج التواصل عبر البث المباشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عزمي لـ"الوطن": "الأولوية تكون في البداية للمصريين في الخارج، فهم فئة مهمة للغاية وركن أصيل من أركان المجتمع حيث إنهم من سيبدأون أولا في التصويت، وسأتحدث معهم في لقاء مفتوح"، مشيرا إلى أن هدف هذه اللقاءات يتمثل في التفاعل مع المرشح والإجابة على تساؤلات أعضاء الجاليات المصرية في الخارج.

وتابع: "سنوضح طرق التصويت وإرسال البطاقات عبر البريد السريع، وستتم مناقشتهم في المشكلات التي يواجهونها ودعنا نتفق أن الخطاب الموجه للمصريين في الخارج سيكون تأكيدا على الحلم الذي نتشاركه سويا في التجربة الديمقراطية التي نؤسسها في مصر منذ سنوات".

ويشارك في حضور الفعالية أون لاين محمود عبدالعزيز عشيش، عضو المجلس الرئاسي لاتحاد المواطن المصري بالخارج، بهجت العبيدي عضو البرلمان الإسلامي بالنمسا، جيهان جادو، رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري بفرنسا، رامي لبيب علم الدين، نائب رئيس حزب مصر 2000 بالخارج ممثل دولة البحرين، المستشار خالد السيد مساعد رئيس حزب المصريين ورئيس الشؤون القانونية السعودية، الإعلامية سحر رمزي رئيس اتحاد النساء العربيات في هولندا والمتحدث الإعلامي باسم المجلس الأعلى للجالية المصرية في هولندا، نشأت زنفل نائب رئيس النادي الثقافي بأمريكا، عاصم أبوالدهب نائب رئيس الجالية المصرية فى أوكرانيا - البيت المصري، ونائب رئيس الاتحاد العام للمصرين بالخارج فرع أوكرانيا، وائل عبدالقادر، عضو المجلس الرئاسي لاتحاد المواطن المصري بالخارج، مجدي الألفي، الجالية المصرية بالإمارات، سعيد عثمان، رئيس جمعية الصداقة الهولندية المصرية.

وفي السياق ذاته أعلن المصريون في الخارج تأييدهم المطلق للقائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، مشددين على أن ذلك جاء بعد بعد دراسة متأنية للمشهد الانتخابي المصري الخاص بمجلس الشيوخ وأكد المصريون في الخارج أنه ضمن أسباب تأييدهم للقائمة الوطنية اعتمادها على الشباب ومن بينهم المرشح محمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي لعب دورا هاما في التعريف بهذه القائمة المتميزة.

وأوضح المصريون في الخارج في بيان رسمي لهم، أنه ترسخ في يقينهم أن "القائمة الوطنية" هي الأجدر بدعمهم ومساندتهم لها وهذا دفعهم للعمل بكل قوة خارج مصر لإقناع الناخب المصري بضرورة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وضرورة التصويت للقائمة الوطنية.

وأضافوا في بيانهم أن تأييدهم للقائمة الوطنية جاء إيمانا منهم بقدرات الشباب المصري والدفع به للقيادة واختيار مجموعة متميزة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تعد أكبر منصة سياسية شبابية في مصر ضمن أعضاء القائمة.