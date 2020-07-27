القط: تنسيقية شباب الأحزاب لها 5 مرشحين في قائمة من أجل مصر

قال محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية لها مشروع متكامل بخصوص الأطفال، بداية من النشأ، بالإضافة إلى أطفال الشوارع، الذين يبلغ عددهم في مصر ما لا يقل عن 6 مليون، ومبادرة لإحتوائهم وإعادة ترتيب أوضاعهم مرة أخرى، وتم عمل ورقة عمل مهمة جدا، ومن الممكن أن تكون في إطار الفصل التشريعي المقبل، وكانت هذه إحدى أوراق العمل المهمة، التي عملتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الفترة الماضية.

وأضاف القط، خلال حواره على فضائية "ام بي سي مصر 2"، أن عدد المرشحين لمجلس الشيوخ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، 5 مرشحين في قائمة من أجل مصر، مؤكدا أنه على مدار الـ3 سنوات الماضية، تم تدريبنا بشكل جيد على مشروع القانون، وكيفية تقديم مبادرة.

وتابع، أننا توافقنا واستطعنا أن نصل لمساحة مشتركة من النقاش، ووضع بعض الثوابت، وأن كل الخلافات نستطيع مناقشتها والخروج برأي، يكون تابع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونقدمه للمجتمع والبرلمان، حتى للقيادات السياسية، فضلا عن أننا قدمنا جميعنا في مؤتمرات الشباب، مشروعات أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت دائما تنال الرضا من الحكومة أثناء سماعها، واستطعنا خلق مساحة مشتركة من الحوار هي الأولى من نوعها في مصر، لذلك نحن علينا مهمة ثقيلة جدا، للحفاظ على هذا الكيان.

وأكد أن التنسيقية بالكامل، عبارة عن خلية نحل، وورشة عمل لكي تساعد الـ5 مرشحين لمجلس الشيوخ، لكي يظهروا بأحسن مظهر.