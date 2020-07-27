تنسيقية شباب الأحزاب: سنستعين بالدعاية أونلاين.. والتواصل مع الجمهور بالفيديو

قال المهندس كريم عبد العاطى، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية أطلقت غرفة عمليات مركزية لمتابعة عملية انتخابات مجلس الشيوخ، وكافة تفاصيلها، من أول الدعاية الانتخابية حتى إعلان النتائج.

وأضاف خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، مع الإعلامية دينا عبد الكريم، أن الغرفة هدفها رصد أي خلل، والتواصل بالهيئة العليا للانتخابات، ورفع تقارير تتناول أي إعاقات للعملية الانتخابية.

وتابع المهندس كريم عبد العاطى،: "حصلنا على تصريح متابعة انتخابات مجلس الشيوخ من خلال الهيئة العليا للانتخابات"، مضيفًا:" نستهدف توفير الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع توصيات الصحة، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم استخدام التكنولوجيا عن طريق الدعاية أون لاين، مثل استخدام الفيديو كونفرانس للتواصل مع الجمهور وعرض فيديوهات تعريفية للمشرحين وخبراتهم وأهمية المشاركة في الاستحقاق الإنتخابى".

وأشار إلى أن التنسيقية دفعت بـ 5 أعضاء من كوادرها السياسية الشبابية المميزة، ولديها من الخبرات ما يؤهلها لخوض انتخابات الشيوخ.