عاجل.. "حنين ومودة" تصلان سجن القناطر وتخضعان لاختبار درجة الحرارة

وصلت منذ قليل عربة الترحيلات التي تقل المتهمتين حنين حسام ومودة الادهم، الى سجن القناطر، لتنفيذ حكم حبسهما لمدة سنتين، في قضية الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق.

وخضعتا المتهمتان لقياس درجة الحرارة، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، كما تسلمتا ملابس الحبس، ومن المقرر إيداعهما عنبر المحكوم عليهن.

وعاقبت المحكمة المتهمتين بالحبس لمدة سنتين وغرمت كل منهما 300 الف جنيه، في القضية، كما شمل الحكم، معاقبة 3 متهمين اخرين، بذات العقوبة.

واختتمت النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين، وأمرت يوم 11 يونيو الماضي، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ونسبت للمتهمتين مودة وحنين، ارتكاب جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهما في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.