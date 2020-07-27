تعافي 75 حالة من كورونا بمستشفى العزل الجامعي بالمنيا الجديدة

أعلنت جامعة المنيا، اليوم، تماثل 75 مصابًا بفيروس كورونا المستجد من المقيمين بمستشفى العزل للشفاء، ليصل عدد الحالات الموجودة فعليًا بالمستشفى الآن إلى 22 حالة منهم 10 بالعناية الفائقة، و12 بالأقسام الداخلية، ومن المحتمل تحقيق الهدف المنشود لتسجيل "صفر" إصابات بالمستشفى قريبًا.

يأتي ذلك بعد ملحمة استمرت 50 يومًا، شارك فيها العديد من الأبطال من الأطباء والأطقم التمريضية بالعمل بمستشفى العزل الجامعي "القلب والصدر" بمدينة المنيا الجديدة، منذ افتتاحها في أول يونيه الماضي؛ لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لتشخيص الحالات حتى العزل وتقديم العلاج، ومتابعة المتعافين بعد شفائهم ومغادرتهم،، وذلك بناءً على الطاقة الاستيعابية للمستشفى التي بلغت 80 سريرًا، خُصص منها 22 سريرًا للعناية الفائقة زُودت بـ13 جهاز للتنفس الصناعي.

وقال الدكتور نزار رفعت مدير مستشفى القلب والصدر الجامعي، إن مستشفى العزل عملت بكامل طاقاتها من أطقهما الطبية والتمريضية مع المرضى المصابين، حتى تحولت عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية، بعد أن خضعوا للعلاج، وفقًا للبروتوكول المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية.