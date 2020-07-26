محافظ المنيا يفتتح 35 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بالعدوة

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال إعادة إعمار ورفع كفاءة 35 منزلاً بقرية الشيخ مسعود، بمركز العدوة، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وتنفذها وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي، وتحت إشراف وزارة التنمية المحلية، من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجا بإجمالي مليون و750 ألف جنيه.

وأكد المحافظ حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وهي من أولى اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق والتعاون مع المحافظة، مشيدًا بدور جمعية الأورمان، والجهات الشريكة، في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.

وأوضح ربيع محمد، مدير فرع جمعية الأورمان بالمنيا، أن مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة تضمنت إعادة تأهيل وتشطيب 35 منزلًا، بتكلفة 50 ألف جنيه للمنزل الواحد، شملت إنشاء وبناء وترميم الأسقف وتركيب أبواب وشبابيك وتوصيل مياه وكهرباء، ومحاره من الداخل والخارج وتركيب سيراميك حوائط وأرضيات ودهانات.