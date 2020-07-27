إصابة طالبة في انهيار منزل بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بتفقد موقع انهيار جزء من منزل بقرية طهنشا، التابعة لمجلس قروي بني أحمد الغربية، بمركز المنيا، نتيجة قيام الجار بحفر أساس لبناء منزل بدون ترخيص، وترتب على الانهيار إصابة طالبة، وتم إلقاء القبض على المتسبب في ذلك، وأحيل للنيابة العسكرية.

ووجه نائب المحافظ، لجنة المنشاآت الآيله للسقوط بمعاينة المنزل والمنازل المجاورة، للتأكد من سلامتها، وفصلت الوحدة المحلية التيار الكهربائي والمياه عن المنزل، بالتنسيق مع أجهزه الأمن، وتم عمل كردون أمني من الشرطة، إضافة إلى تكليف مديرية التضامن الاجتماعي، بصرف إعانة عاجلة للأسرة المنهار منزلها.

وزار نائب المحافظ، الطالبه المصابة جراء انهيار المنزل، بمستشفى المنيا العام، وأطمأن على سلامتها، ونقل لها دعوات المحافظ بالشفاء العاجل ووجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من تسول له نفسه المساس بحياة وأمن المواطنين.

وكانت غرفة عمليات محافظة المنيا، قد تلقت بلاغًا، بانهيار وتصدع جزئي بأحد المنازل القديمة المبنيه بالطوب اللبن، مكون من ثلاثة طوابق، عقب قيام أحد المواطنين بحفر أساسات منزل مجاور بدون ترخيص، ما تسبب في تصدع وانهيار الدورين الثالث والثاني من المنزل، وأسفر عن إصابة طالبة، وتم القبض على القائم بالحفر وأحيل للنيابة العسكرية.