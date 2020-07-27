إصابة طالبة في انهيار منزل بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
04:14 م | الإثنين 27 يوليو 2020
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بتفقد موقع انهيار جزء من منزل بقرية طهنشا، التابعة لمجلس قروي بني أحمد الغربية، بمركز المنيا، نتيجة قيام الجار بحفر أساس لبناء منزل بدون ترخيص، وترتب على الانهيار إصابة طالبة، وتم إلقاء القبض على المتسبب في ذلك، وأحيل للنيابة العسكرية.
ووجه نائب المحافظ، لجنة المنشاآت الآيله للسقوط بمعاينة المنزل والمنازل المجاورة، للتأكد من سلامتها، وفصلت الوحدة المحلية التيار الكهربائي والمياه عن المنزل، بالتنسيق مع أجهزه الأمن، وتم عمل كردون أمني من الشرطة، إضافة إلى تكليف مديرية التضامن الاجتماعي، بصرف إعانة عاجلة للأسرة المنهار منزلها.
وزار نائب المحافظ، الطالبه المصابة جراء انهيار المنزل، بمستشفى المنيا العام، وأطمأن على سلامتها، ونقل لها دعوات المحافظ بالشفاء العاجل ووجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من تسول له نفسه المساس بحياة وأمن المواطنين.
وكانت غرفة عمليات محافظة المنيا، قد تلقت بلاغًا، بانهيار وتصدع جزئي بأحد المنازل القديمة المبنيه بالطوب اللبن، مكون من ثلاثة طوابق، عقب قيام أحد المواطنين بحفر أساسات منزل مجاور بدون ترخيص، ما تسبب في تصدع وانهيار الدورين الثالث والثاني من المنزل، وأسفر عن إصابة طالبة، وتم القبض على القائم بالحفر وأحيل للنيابة العسكرية.