والد مودة الأدهم ينفي ارتكابها أفعال مخلة: "بنت بنوت"

قال محمد الأدهم والد المتهمة مودة الأدهم، إن ابنته "بنت بنوت" نافيا ارتكابها أي أفعال مخلة، وجاء ذلك بعد انتهاء جلسة الحكم عليها وعلى حنين حسام، حيث عاقبتهما المحكمة و3 آخرين بالحبس لمدة سنتين، وتغريم كل منهما 300 ألف جنيه.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت بمعاقبة المتهمتين مودة الأدهم وحنين حسام، بالحبس لمدة سنتين، لكل منهما، لإدانتهما بالتعدي على قيم المجمتع، وتغريم كل منهما 300 ألف جنيه، كما عاقبت 3 متهمين آخرين بالحبس لمدة سنتين وتغريم كل منهم 300 ألف جنيه.

واختتمت النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين، وأمرت يوم 11 يونيو الماضي، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ونسبت للمتهمتين مودة وحنين، ارتكاب جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهما في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة دون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.