تنسيق الجامعات الخاصة: 95% للطب و80% للهندسة و60% للإعلام

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة ، حيث أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري.

فيما حدد 70% لكليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب، و60% لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة، و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.