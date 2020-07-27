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تنسيق الجامعات الخاصة: 95% للطب و80% للهندسة و60% للإعلام

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أحمد أبوضيف
04:04 م | الإثنين 27 يوليو 2020
اجتماع الاعلى للجامعات الخاصة

اجتماع الاعلى للجامعات الخاصة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة ، حيث أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري.

فيما حدد 70% لكليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب، و60% لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة، و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

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