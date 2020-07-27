الصحفيين تعلن بدء استرداد أعمال جوائز الصحافة المصرية 2018

أعلنت نقابة الصحفيين فتح باب استرداد أعمال جوائز الصحافة المصرية الزملاء الذين تقدموا بأعمالهم الصحفية، موضحة أنّ من يرغب في استرداد أعمالهم التي جرى التقدم بها في مسابقة جوائز الصحافة المصرية عن أعمال 2018، يرجى التوجه لإدارة شؤون المجلس والأعضاء بالدور الرابع بالنقابة لاستلام أصل الأعمال.

وأوضحت نقابة الصحفيين أن آخر موعد لاسترداد الأعمال يوم الخميس 20 أغسطس 2020.

وكانت نقابة الصحفيين عقدت احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، بمسرح النقابة الأسبوع الماضي، وأوضحت في بيان لها، أنّه نظرا للظروف الحالية يقتصر الحفل على حضور الزملاء الفائزين فقط دون مرافقين، وجرى بث الحفل (أون لاين) عبر صفحة اللجنة الثقافية على فيس بوك.