برلماني يطالب باجتماع عاجل لمناقشة صعوبات "التصالح في مخالفات البناء"

طالب النائب الدكتور نضال السعيد بعقد اجتماع عاجل للجان البرلمانية فى مجلس النواب المعنية بقانون التصالح فى مخالفات البناء مثل لجنتى الإدارة المحلية والإسكان وبحضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية لمناقشة التعثر والصعوبات وتضارب تصريحات المسؤولين بشأن تطبيق مواد قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وقال السعيد في تصريحات صحفية اليوم إنه "منذ صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء من مجلس النواب الموقر، الذى كنا وما زلنا نعتبره بارقة أمل للكثيرين ممن قاموا ببناء مساكن لهم سواء في الأرياف أو المدن وشاب هذا البناء مخالفات أجاز القانون التصالح فيها، ولكن رغم ذلك فقد أثار التطبيق الفعلى للقانون على أرض الواقع عدة إشكاليات ولعل أبرزها من يدفع قيمة المخالفة صاحب الشقة أم صاحب العقار؟، وكذلك إلزام سداد مبلغ جدية التصالح خلال مدة زمنية معنية، ما أرهق كاهل بعض المواطنين، وتنظيم دفع هذا المبالغ.

وأضاف نضال السعيد أنه في محافظة القليوبية على سبيل المثال اشتكى المواطنون عدم وجود إيصالات سداد، ما أدى إلى توقف السداد، وجود حالة من سوء الفهم لدى موظفى الوحدات المحلية لهذا القانون، ما أثر على توصيل المعلومات الصحيحة للمواطنين الراغبين فى التصالح.

وأكد على سرعة إحالة الطلب إلى اللجان المعنية لدراسته واستدعاء الوزراء المعنيين لوضع كل الحلول أمام تطبيق هذا القانون بما يضمن التيسير على المواطنين حفاظاً على مساكنهم وأموالهم وأيضاً حقوق الدولة.