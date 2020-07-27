تشغيل محطة رفع الصرف الصحي بقرية "بان العلم" بالعدوة
كتب:
اسلام فهمي
04:36 م | الإثنين 27 يوليو 2020
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، محطة رفع صرف صحي قرية "بان العلم" الرئيسية، بالعدوة، لمتابعة الأعمال التي تم الانتهاء منها، والوقوف على الاحتياجات الفعلية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك ضمن جولات المحافظ لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات القومية بجميع المراكز، بالتوازي مع تطبيق إجراءات مجابهة فيروس كورونا.
وتابع المحافظ، أعمال تشغيل، محطة رفع صرف صحي "بان العلم" الرئيسية، وهي إحدى محطات المشروع القومي لتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمركز العدوة، والذي يخدم مدينة العدوة، وقرى بان العلم، وكفر مهدي، وصفانية، ومنشأة عبد الله، حيث تبلغ تكلفة توسعات محطة معالجة صرف صحي العدوة 33 مليون و400 ألف جنيه، بطاقة 2 إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، ويبلغ عدد المستفيدين منها حوالي 51 ألف و500 مواطن.
وأكد المحافظ، أهمية معالجة مياه الصرف الصحي بما يحقق الحفاظ على البيئة، موضحًا أن مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي تعد من أولى الاهتمامات ويتابع عملها يوميًا، ولها مردود إيجابي على المواطن.