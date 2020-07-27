تشغيل محطة رفع الصرف الصحي بقرية "بان العلم" بالعدوة

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، محطة رفع صرف صحي قرية "بان العلم" الرئيسية، بالعدوة، لمتابعة الأعمال التي تم الانتهاء منها، والوقوف على الاحتياجات الفعلية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك ضمن جولات المحافظ لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات القومية بجميع المراكز، بالتوازي مع تطبيق إجراءات مجابهة فيروس كورونا.

وتابع المحافظ، أعمال تشغيل، محطة رفع صرف صحي "بان العلم" الرئيسية، وهي إحدى محطات المشروع القومي لتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمركز العدوة، والذي يخدم مدينة العدوة، وقرى بان العلم، وكفر مهدي، وصفانية، ومنشأة عبد الله، حيث تبلغ تكلفة توسعات محطة معالجة صرف صحي العدوة 33 مليون و400 ألف جنيه، بطاقة 2 إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، ويبلغ عدد المستفيدين منها حوالي 51 ألف و500 مواطن.

وأكد المحافظ، أهمية معالجة مياه الصرف الصحي بما يحقق الحفاظ على البيئة، موضحًا أن مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي تعد من أولى الاهتمامات ويتابع عملها يوميًا، ولها مردود إيجابي على المواطن.