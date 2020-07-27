إصابة 21 عاملا في حادث انقلاب سيارة بالمنيا والمحافظ يزور المصابين
كتب:
اسلام فهمي
05:05 م | الإثنين 27 يوليو 2020
وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل قرية 8، مما أسفر عن إصابة 21 شخصًا.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم الإثنين لحالة المصابين، بمستشفي المنيا العام حيث اطمأن المحافظ على تقديم الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم.
رافق المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير هيئة الإسعاف، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والدكتور عماد حنا مدير مستشفي المنيا العام.
وأعرب المحافظ عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، موجهًا مسؤولي الصحة بتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لهم، وإجراء الجراحات اللازمة لهم في حالة الاحتياج، ووجه مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي، بصرف إعانة عاجلة للمصابين، وتقديم كافة المساعدات الاجتماعية المقررة.
وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إنه تماثل للشفاء 11 مصابًا، وجرى خروجهم من المستشفى، وهناك 10 حالات ما زالت تتلقى العلاج ما بين إصابات خفيفة إلى متوسطة عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.