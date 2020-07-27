إصابة 21 عاملا في حادث انقلاب سيارة بالمنيا والمحافظ يزور المصابين

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل قرية 8، مما أسفر عن إصابة 21 شخصًا.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم الإثنين لحالة المصابين، بمستشفي المنيا العام حيث اطمأن المحافظ على تقديم الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم.

رافق المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير هيئة الإسعاف، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والدكتور عماد حنا مدير مستشفي المنيا العام.

وأعرب المحافظ عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، موجهًا مسؤولي الصحة بتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لهم، وإجراء الجراحات اللازمة لهم في حالة الاحتياج، ووجه مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي، بصرف إعانة عاجلة للمصابين، وتقديم كافة المساعدات الاجتماعية المقررة.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إنه تماثل للشفاء 11 مصابًا، وجرى خروجهم من المستشفى، وهناك 10 حالات ما زالت تتلقى العلاج ما بين إصابات خفيفة إلى متوسطة عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.