"الإسكان الاجتماعي": نسلم 10 آلاف وحدة شهريا بدلا من 200 في عام 2014

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق هدفه الأساسي تمكين فئات الدخل المنخفض من الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري وتقديم الدعم اللازم لها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "نطرح الوحدات ويتسلم العميل وحدته بعد سنتين أو 3 سنوات، لكنه في فترة الإنشاء يدفع المقدم ويقسطه على 3 سنوات، ويدفع باقي المستحقات عبر شروط ميسرة، حيث يتم دفع مبلغ قدره 14 ألف جنيه عند الحجز، و2000 جنيه كل 3 أشهر، ثم إبرام العقد مع البنك ولم يزد القسط الواحد بعد ذلك عن 1200 جنيه شهريًا".

وأردفت: "بالنسبة لشروط الحصول على الوحدة، فهي أن يكون راتب الأسرة 5700 جنيه للأسرة و4200 جنيه للعازب، وبدايات البرنامج كانت صعبة، وكان 70% من البنوك الذين تسلموا وحدات لم يكونوا قد تعاملوا مع بنوك".

وواصلت: "كنت أسلم 200 شقة في الشهر في عام 2014، لكننا أصبحنا نسلم 10 آلاف شقة في الشهر، ويتقدم للحصول على الشقة الواحدة 5 مواطنين على الأقل".