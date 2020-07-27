محافظ المنيا يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالعدوة

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بمركز العدوة ،حيث شهد المركز إقبالًا كبيرًا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح.

وأكد محافظ المنيا، استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة فى استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام العطلات (الجمعة والسبت)، حتى الساعه الخامسة مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

واطمئن المحافظ على سير العمل بالمركز وإجراءات استقبال الطلبات، موضحًا أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقًا للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وناشد المحافظ، المواطنين المخالفين بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح وذلك بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة خلال جميع أيام الأسبوع، إضافة إلى يومي الجمعة والسبت، وسداد جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلب، وذلك خلال 30 يومًا اعتبارًا من 15 يوليو الجاري، مؤكدًا أن تخفيض أسعار التصالح والذي تدرسه اللجان المشكلة لهذا الغرض سيكون ساريًا على جميع الطلبات التي تم تقديمها.

واستمع المحافظ الى شكاوي وطلبات المترددين على المركز، ووجه بحلها، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال المخالفة.

وأكد المحافظ الإزالة الفورية لجميع المخالفات التى لا تسدد مبالغ جديه التصالح، والتي تقدر بحوالي 25% من قيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب.