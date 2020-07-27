محافظ المنيا يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالعدوة
كتب:
اسلام فهمي
05:14 م | الإثنين 27 يوليو 2020
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بمركز العدوة ،حيث شهد المركز إقبالًا كبيرًا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
وأكد محافظ المنيا، استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة فى استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام العطلات (الجمعة والسبت)، حتى الساعه الخامسة مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
واطمئن المحافظ على سير العمل بالمركز وإجراءات استقبال الطلبات، موضحًا أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقًا للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وناشد المحافظ، المواطنين المخالفين بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح وذلك بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة خلال جميع أيام الأسبوع، إضافة إلى يومي الجمعة والسبت، وسداد جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلب، وذلك خلال 30 يومًا اعتبارًا من 15 يوليو الجاري، مؤكدًا أن تخفيض أسعار التصالح والذي تدرسه اللجان المشكلة لهذا الغرض سيكون ساريًا على جميع الطلبات التي تم تقديمها.
واستمع المحافظ الى شكاوي وطلبات المترددين على المركز، ووجه بحلها، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال المخالفة.
وأكد المحافظ الإزالة الفورية لجميع المخالفات التى لا تسدد مبالغ جديه التصالح، والتي تقدر بحوالي 25% من قيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب.