وزير الخارجية السعودي يشيد بلقائه اليوم مع السيسي وشكري

ثمَّن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في تغريدة على حسابه في تويتر لقائه اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلاً: "تشرفت اليوم بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتناولنا ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وثيقة، وما تضطلعان به اقليمياً ودولياً".

وأضاف الوزير قائلاً: "كما سعدت اليوم بلقاء أخي وزميلي وزير الخارجية سامح شكري، وأكدنا في حديثنا بأن المملكة ومصر يوليان اهتماماً بالغاً للأمن الإقليمي العربي، ويعملان معاً من أجل استقرار المنطقة وانهاء التوترات بكافة أشكالها".