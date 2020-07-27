أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1993 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 268 ألفًا و934 حالة، وتعافي 2613 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 222 ألفًا و936 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2760 حالة، لافتةً إلى أنه تم إجراء 53 ألفًا و793 فحصًا مخبريًا جديدًا ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات إلى 3 ملايين و110 آلاف و749 فحصًا.